Ворованая утка на ужин: николаевские полицейские нашли воров, похитивших у селян продукты питания

В отношении правонарушителей решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

В Казанковском районе Николаевской области ранее судимый за имущественные преступления 32-летний злоумышленник обокрал своего работодателя. Мужчина работал по хозяйству у потерпевшего, а по окончании трудового дня, попрощавшись с домовладельцем, прихватил с собой две его утки.

Полицейским помогли разыскать вора односельчане заявителя, которые видели «рабочего» с птицей в руках. Но вернуть владельцу уток не удалось. Добычу вор разделил с другом, а с ужином мужчины не медлили.

В одном из сел Березнеговатского района 35-летний местный житель проник в помещение летней кухни супругов, взломав дверь, и вынес продукты питания: 10 кг муки, картофель, хлеб и крупы.

Как выяснилось, зайдя во двор, мужчина столкнулся с собакой, которая «мешала» ему «тихо» сделать свое дело. Поэтому похититель заманил четвероногого в будку и накрыл конуру своей курткой.

Вор так спешил, что не вспомнил даже о своей одежде. А утром домовладельцы обнаружили отсутствие продуктов и постороннюю куртку на собачьей будке. Именно она и «выдала» своего владельца. Пострадавшие знали, кому принадлежит чужая вещь в их дворе, поэтому обо всем рассказали правоохранителям.

Местонахождение злоумышленника полицейские установили в тот же день, но вернуть заявителям удалось только часть продуктов.

Продолжаются расследования уголовных производств, начатых следственными подразделениями полиции по признакам ч.1 и 3 ст.185 УК Украины «Кража», что предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.