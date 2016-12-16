Устроившись на "виртуальную" работу, николаевцы не только остались без заработка, но и "попали" на деньги

Полиция устанавливает местонахождение работодателей, которые обманули пострадавших более чем на 160 000 грн.

К правоохранителям начали обращаться граждане с сообщениями о том, что стали жертвами мошеннических действий со стороны их руководства.

Шестеро пострадавших рассказали, что устроились работать в фирму, которая якобы предоставляла возможность заработка с помощью социальных сетей. По словам заявителей, они должны были выполнять задачи, например, просмотреть видео в сети Интернет, оставлять комментарии к нему или предпочтения, но пакет таких задач нужно было приобрести по определенной цене. Их стоимость также зависела и от количества. Пострадавшие, соблазнившись на обещанную прибыль, покупали «задания», рассчитывая вернуть и затраченное, и заработать немалые деньги.

Впоследствии оказалось, что вложенные средства граждан находятся на виртуальном счете, доступ к которым отсутствует, а любые выплаты остановлены. К тому же руководители фирмы поспешно исчезли, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Убытки шестерых заявителей, по их подсчетам, составляют более 3500 долларов США и более 70 тыс. грн.

Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области начаты уголовные производства по признакам ч. 3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Полиция устанавливает местонахождение руководителей фирмы, а также других пострадавших.