В Николаеве задержан мошенник, который под предлогом позвонить отобрал телефон у подростка

Начато уголовное производство, мошеннику грозит до трех лет ограничения свободы.

В Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась с заявлением 47-летняя жительница Николаева, рассказавшая о том, что неизвестный мужчина под предлогом позвонить завладел мобильным телефоном ее 15-летнего сына.

Полицейские, пообщавшись с подростком, выяснили, что он находился на остановке общественного транспорта и ожидал автобус, когда к нему подошел незнакомый мужчина и попросил воспользоваться мобильным телефоном - мол, срочно нужно вызвать такси. Парень не отказал и отдал злоумышленнику мобилку. Взяв гаджет, незнакомец исчез.

Уже через несколько дней оперуполномоченные криминальной полиции Заводского ОП ГУ НП установили личность мужчины, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Им оказался 35-летний ранее судимый за совершение грабежей житель Николаевской области. Несовершеннолетний сразу узнал его и подтвердил, что именно этот человек в тот день завладел его имуществом.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное подозреваемому грозит до трех лет ограничения свободы.

Досудебное следствие по делу продолжается, правоохранители устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Избирается мера пресечения.