В Николаеве задержан мошенник, который под предлогом позвонить отобрал телефон у подростка
|16.12.16 12:00
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Начато уголовное производство, мошеннику грозит до трех лет ограничения свободы.
В Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась с заявлением 47-летняя жительница Николаева, рассказавшая о том, что неизвестный мужчина под предлогом позвонить завладел мобильным телефоном ее 15-летнего сына.
Полицейские, пообщавшись с подростком, выяснили, что он находился на остановке общественного транспорта и ожидал автобус, когда к нему подошел незнакомый мужчина и попросил воспользоваться мобильным телефоном - мол, срочно нужно вызвать такси. Парень не отказал и отдал злоумышленнику мобилку. Взяв гаджет, незнакомец исчез.
Уже через несколько дней оперуполномоченные криминальной полиции Заводского ОП ГУ НП установили личность мужчины, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Им оказался 35-летний ранее судимый за совершение грабежей житель Николаевской области. Несовершеннолетний сразу узнал его и подтвердил, что именно этот человек в тот день завладел его имуществом.
Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное подозреваемому грозит до трех лет ограничения свободы.
Досудебное следствие по делу продолжается, правоохранители устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Избирается мера пресечения.
Заводский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области