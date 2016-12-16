Полиция выясняет, действительно ли животных в Николаевском зоопарке пытались отравить

Ожидаются результаты медицинских исследований на наличие ядовитых веществ в организме животных.

Полиция проводит расследование по факту обращения директора Николаевского зоопарка о якобы попытке отравления животных.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В сообщении заявитель указывает, что 2 декабря самочувствие камышового кота и гривистого волка ухудшилось. Животные были доставлены в ветеринарную клинику на обследование. Предполагая, что зверей пытались отравить неизвестные, директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий обратился за помощью в полицию.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 УК Украины «Жестокое обращение с животными», что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Проводятся первоочередные следственные действия.