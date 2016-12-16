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В Николаевской области крадут подсолнечник и обворовывают автомобили

16.12.16 14:05Сколько просмотров этой статьи148Сколько комментариев этой статьи0

Полиция ищет свидетелей краж

Так, в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области обратился 45-летний местный житель, который сообщил, что в ночь с 13 на 14 декабря 2016 года из автомобиля «Scania», который он оставил на парковке, расположенной по ул. Одесское Шоссе, 69/1, неизвестные лица похитили сумку, в которой находились 12 000 гривен и планшет.

Той же ночью в Ингульском районе неизвестные похитили мобильный телефон из автомобиля «DAF», который был припаркован у дома №102-Д по ул. Херсонское шоссе.

С аналогичным заявлением в полицию Ингульского района обратился 30-летний мужчина, который сообщил, что в период с 8:00 по 10:25 14 декабря из автомобиля «Toyota», который он оставил возле дома №212 по ул. Николаевской, похищена сумку, в которой находились 30 000 гривен и органейзер.

Еще один житель Ингульского района сообщил правоохранителям, что в период с 6:30 по 11:10 14 декабря из автомобиля «КИА», который находился в районе перекрестка просп. Богоявленского и ул. Скороходова, похищена сумка с личными документами и мужская барсетка.

Кроме того, в ночь с 13 на 14 декабря со складского помещения, расположенного на окраине с. Висунск Березнеговатского района, неизвестные лица похитили 500 кг семян подсолнечника.

Той же ночью неизвестные похитили 27 м телефонного кабеля, который проходил возле дома №222 по ул. Кирова в г. Николаеве.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам чч.1 и 3 ст.185 УК Украины «Кража», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские устанавливают виновных лиц.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенных преступлений, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в территориальные отделы полиции или по телефону «102».

Отдел коммуникации полиции Николаевской области

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Четверг, 22.12.2016

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