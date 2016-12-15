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Юг: из-за гололеда с дороги слетали фуры и автобусы

15.12.16 22:38Сколько просмотров этой статьи197Сколько комментариев этой статьи0

Снег и снижение температуры стали причиной пробок и многих аварий

Одесскую и Николаевскую области сегодня засыпало снегом. И хотя осадков выпало не так уж много, на городских улицах образовались пробки, а на междугородних трассах пассажирский автобус и фуры съехали в кювет. Патрульная полиция предупредила водителей о снижении температуры и резком ухудшении погодных условий. "Сегодня" узнала, как Юг встречал первый декабрьский снег.

Как сообщили в одесском муниципалитете, вчера ночью на улицах Южной Пальмиры, чтобы предотвратить гололед, работали 38 единиц спецтехники. "Около 4:00 дежурные бригады сотрудников коммунального предприятия "Городские дороги" вывели на дороги автомобили, разбрасывающие песок, комбинированные дорожные машины, трактор и самосвал", — рапортовали чиновники. Несмотря на принятые меры, затрудненность движения на одесских магистралях онлайн-сервисы оценивали в 7 баллов из 10.

К тому же, по информации патрульной полиции, из-за снега увеличилось количество механических ДТП. "Движение больше усложняли те водители, которые не удосужились поменять летнюю резину на зимнюю или выехали в такую погоду со стертыми всесезонками", — рассказал автолюбитель Илья Кавун. Были сбои и в работе городского электротранспорта: на проспекте Шевченко оборвалась контактная сеть троллейбусов.

В ОБЛАСТИ. Но хуже всего дела обстояли на междугородних трассах. На Объездной дороге под Одессой застряли десятки грузовиков. По словам очевидцев, местную дорогу не успели посыпать песчано-соляной смесью, поэтому груженые фуры не могли подняться на пригорок. Грузовики останавливались прямо на дороге, а водители легковушек были вынуждены объезжать препятствие по заснеженной обочине.

А на трассе Одесса — Южный вылетел в кювет пассажирский автобус: его водитель не справился с управлением на обледенелой проезжей части. В результате аварии пострадал только водитель — у него рассечена нога.

Тем временем полиция советует автобусам и грузовикам воздержаться от поездок по трассе Одесса — Николаев.

"На выезде из Одессы в направлении Николаева находится пост патрульных, которые предупреждают об опасности и не рекомендуют движение пассажирского и крупногабаритного транспорта", — предупреждают в пресс-службе патрульной полиции.

К слову, с десяток грузовых машин уже оказались на обочине из-за обледенения дороги в Николаевской области.

"От Первомайска до Новой Одессы на проезжей части — сплошной каток, порядка десяти фур лежат в кюветах", — заявил экс-губернатор Николаевской области Александр Садыков.

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Четверг, 22.12.2016

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