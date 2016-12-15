Автомобиль с Надеждой Савченко слетел с дороги в Одесской области

В Одесской области слетел с дороги автомобиль с народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом в Facebook написала ее сестра Вера, которая также был в автомобиле.

Причиной инцидента стали скользкие и нечищенные дороги в Одесской области, говорит Вера. Она также сообщила, что в течении получаса проезжающие мимо помогли им выбраться из кювета.

"В Одесской области нечищенные и очень скользкие дороги ... Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас в Украине очень дружный! И неравнодушен к чужой беде! За 30 мин мы снова на дороге :)", - написала Вера Савченко.

"Это была рабочая поездка Надежды к избирателям Одесской области. Причиной происшествия с автомобилем, в котором находилась Надежда, стали скользкая дорога, гололед и неубранный на дорогах снег. Сама Надежда не пострадала", сообщила "Стране" помощница народного депутата Татьяна Проторченко, которая ехала в следующем автомобиле.