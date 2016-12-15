Президент Филиппин рассказал, что лично убивал подозреваемых

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о том, что еще когда он был мэром города Давао, лично убивал подозреваемых, пишет The Guardian.

Как заявил эксцентричный филиппинский лидер, так он хотел показать пример полицейским, что с преступниками необходимо действовать жестоко.

«В Давао я делал это лично, просто чтобы показать полицейским: если я могу это сделать, почему этого не могут сделать они?», - сказал Дутерте.

После того как Дутерте пришел к власти, официально полиция сообщила о ликвидации 2086 человек в ходе антинаркотических операций. Около 3 тыс человек, согласно официальным данным, погибли при невыясненных обстоятельствах. Западные СМИ неоднократно писали о том, что в этой стране в дома людей, которые подозреваются в торговле или употреблении наркотиков, вламываются люди в масках. Подозреваемых часто убивали прямо на месте.

Дутерте неоднократно заявлял о том, что наркоманов и торговцев наркотиков следует казнить публично. Он также пообещал, что не будет преследовать полицию за внесудебные казни наркоманов и лиц, причастных к наркоторговле.