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На Первомайщине жестоко убили предпринимательницу

15.12.16 09:20Сколько просмотров этой статьи225Сколько комментариев этой статьи0

Начато уголовное производство по признакам п.6 ч.2 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство». Продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия. Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции ГУ НП Николаевской области

Во вторник около 14:00 в Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в квартире по ул. Коротченко, 3 в Первомайске медиками зафиксирована смерть местной жительницы, на теле которой есть многочисленные телесные повреждения.

Как выяснилось, когда нашли потерпевшую, она была связана и лежала в одной из комнат квартиры. Эксперт, осмотрев тело 54-летней местной предпринимательницы, обнаружил на ее голове, лице и туловище многочисленные травмы. Для установления окончательной причины смерти труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Со слов знакомой умершей стало известно, что утром 13 декабря она пыталась связаться с ней, но номера ее мобильных телефонов были вне зоны досягаемости. Вспомнив, как накануне потерпевшая говорила о том, что вечером она по личным делах будет находиться в квартире по ул. Коротченко, 3, обеспокоенная знакомая поехала по указанному адресу, где и обнаружила тело погибшей.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что потерпевшая передвигалась на внедорожнике «Рено-Дастер», который на момент совершения убийства пропал. В настоящее время местонахождение пропавшей машины установлено.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное следствие, назначено проведение соответствующих экспертиз, устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, которая может помочь установить лиц, причастных к совершению тяжкого преступления, и привлечь виновных к ответственности, сообщить в Первомайский отдел полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области по адресу: г.Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161)7-52-02, 102.

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Четверг, 22.12.2016

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