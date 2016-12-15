Без вести пропавшего бойца нашли повешенным на дереве

В полиции подтвердили факт смерти парня. Вместе с тем, СМИ пишут, что погибший был участником боевых действий

В Бердичеве Житомирской области на территории недействующего кладбища нашли тело парня, который пропал без вести четыре месяца назад.

Об этом сайту "Сегодня.ua" сообщили в пресс-службе полиции области.

"12 декабря утром в городе Бердичеве на территории недействующего кладбища были обнаружены остатки человеческого тела. Работники полиции установили, что это мужчина 1991 года рождения, который с июля месяца считался без вести пропавшим. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство путем повешения", – рассказали в полиции.

Как пишет сайт berdichev.biz, погибший является участником боевых действий на Донбассе.

Тело парня на дереве, в нескольких сотнях метров от входа на кладбище, случайно обнаружил один из местных жителей и сразу же позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители направили тело на экспертизу в морг.

"Уже удалось установить, что труп принадлежит пропавшему участнику боевых действий 1991 года рождения, который числился без вести пропавшим. По предварительной информации, пропавший парень перед своим исчезновением злоупотреблял алкоголем", – отмечает издание.