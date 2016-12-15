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В Николаевской области подростки цинично грабили церкви

15.12.16 08:45Сколько просмотров этой статьи173Сколько комментариев этой статьи0

В ночное время суток парни, выламывая двери и разбивая окна, проникали в помещения и похищали все ценный вещи

На Николаевщине задержали подростков, который совершили несколько краж из церквей на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В ночное время суток злоумышленники, выламывая двери и разбивая окна, проникали в помещения и похищали все, что имело, по их мнению, стоимость. Таким образом, воры присвоили музыкальный центр с колонками, электрообогреватель, пылесос и другие бытовые вещи.

"Правоохранители установили личности воров. Как выяснилось, 18-летний местный житель и 15-летний ученик лицея, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, договорившись между собой, проникали в здания, которые, по их наблюдениям, не имели охраны, и, завладев чужим имуществом, реализовывали его, пополняя свой "бюджет", – отмечают правоохранители.

Начаты уголовные производства по признакам ч.3 ст.185 УК Украины "Кража". Парням грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении трех краж. Их взяли под стражу.

Кроме того, установлена причастность парней еще к двум преступлениям, сейчас правоохранители собирают доказательства.

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Четверг, 22.12.2016

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