Внимание! Устанавливаются личности грабителей

В Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратились граждане с заявлениями о совершении в отношении них грабежей. Следственным отделением начаты уголовные производства, правоохранители устанавливают причастных к преступлениям лиц.

Так, 12 декабря 2016 года в полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением об ограблении. По словам заявителя, около 5:00 в районе перекрестка улиц Пограничной и Гражданской неизвестный мужчина выхватил из его руки мобильный телефон.

Приметы злоумышленника: на вид 32 года, рост - 190 см., одежда темного цвета.

Жертвой аналогичного преступления стала 49-летняя женщина. В этот же день в 19:30 возле дома № 17 по ул. Крылова, неизвестный выхватил из рук заявительницы сумку.

Приметы злоумышленника: рост - 170-175 см., худощавого телосложения, был одет в куртку и брюки темного цвета, шапку вязаную черного цвета.

Следственным отделением Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.186 УК Украины «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и обращаются к гражданам, которые владеют информацией по данным фактам, сообщить в Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.