Николаевские полицейские разыскали серийную воровку

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

25-летняя девушка, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение наркопреступления, а сейчас принимает участие в судебных слушаниях в качестве обвиняемой за совершение кражи, но не сделала для себя личных выводы и не пересмотрела свое отношение к жизни. Злоумышленница продолжила присваивать чужое имущество, не теряя ни одного подходящего момента.

Преимущественно воровка «работала» в Центральном районе областного центра по супермаркетам и спорткомплексам. Девушка обращала внимание как на личные вещи граждан, так и на товар в магазинах, похищая все, что «плохо лежало»: флэш-накопитель, наушники, сигареты, мобильный телефон и т. п.

Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области расследуются уголовные производства, начатые по признакам чч.1 и 2 ст.185 УК Украины «Кража», санкции которых предусматривают наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители, выяснив личность воровки, установили ее причастность к совершению трех преступлений. Проводится проверка, собирается доказательная база.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении и избрании меры пресечения. Принимаются меры по изъятию и возврату имущества пострадавшим.