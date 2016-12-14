Житель Первомайщины за убийство жены проведет за решеткой 10 лет

Суд поддержал позицию государственного обвинения, которое обеспечивалось Первомайской местной прокуратурой, и назначил мужчине, задушившему в октябре этого года свою жену, наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 5 лет между супругами постоянно возникали ссоры. Последний конфликт произошел в октябре 2016 года, в ходе которого мужчина на почве ревности схватил жену за шею и задушил ее.

Во время судебного заседания процессуальный прокурор предоставил суду достаточно доказательств, которые подтвердили вину мужчины в совершении умышленного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Суд, принимая во внимание все собранные доказательства вины подозреваемого, принял обвинительный приговор и приговорил убийцу к 10 годам лишения свободы.