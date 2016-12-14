Убийство, кражи, наркотики: оперативная информация за сутки по Николаевской области

В течение суток в ГУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 432 заявления и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 125 - с признаками уголовных преступлений.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, на территории области зарегистрировано 1 убийство, 1 разбойное нападение, 3 грабежа, 1 завладение транспортным средством, 66 краж, 1 факт незаконного обращения с оружием, 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 19 уголовных правонарушений.

Раскрыто 1 разбойное нападение, 4 факта краж, 1 незаконное обращение с оружием и 1 преступление, связаное с незаконным оборотом наркотических средств.