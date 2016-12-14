В Николаеве совершено разбойное нападение на женщину

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Об этом сообщает Патрульная служба г. Николаева.

Вчера около 21.00 полицейские получили сообщение о том, что на ул. Чкалова неизвестный совершил разбойное нападение на женщину и отобрал у нее сумку. Во время отработки прилегающей территории инспекторы увидели на ул. Малая Морская мужчину, который нес в руках женскую сумку.

Во время общения со стражами порядка он спокойно рассказал, что его жена забыла свою сумку у родителей, и он несет ее домой. Когда патрульные предложили ему показать содержимое сумки, он начал нервничать.

В дальнейшем оказалось, что в сумке находятся вещи 35-летней пострадавшей - кошелек с деньгами и кредитными карточками, паспорт и два мобильных телефона. Тем более, потерпевшая узнала напавшего на нее мужчину.

По словам женщины, она возвращалась домой и увидела молодого человека, который шел ей навстречу. Пройдя мимо, он резко развернулся и ударил ее трубным ключом по голове, после чего хотел вырвать сумку. Но женщина держала сумку, улегшись на нее. Тогда злоумышленник несколько раз ударил ее ногой по голове, из-за чего она едва не потеряла сознание, и все же отобрал сумку.

Пострадавшую патрульные доставили в больницу, а 23-летнего подозреваемого, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений, - в отдел полиции.