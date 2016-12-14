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Обрушение общежития в Чернигове: все подробности

14.12.16 07:42Сколько просмотров этой статьи207Сколько комментариев этой статьи0

Дочери погибшей в результате ЧП не сказали о смерти мамы

Обрушение общежития в центре Чернигова превращается в скандал. Если вечером в понедельник причиной ЧП назвали взрыв, то уже во вторник выяснилось, что здание рухнуло из-за того, что сгнили скобы, скрепляющие аварийные стены почти 50-летнего дома. Кроме того, авария превратилась в трагедию — под завалами погибла молодая женщина, оставив сиротой 5-летнюю девочку. Все подробности случившегося выяснила "Сегодня".

"ЧУВСТВОВАЛА СМЕРТЬ". Погибшая 25-летняя Анастасия Деревянко работала лаборантом областного онкодиспансера. Рыдая взахлеб, жительница этого же общежития и мать Анастасии, Светлана, рассказала нам, что жильцы неоднократно жаловались властям на аварийность дома, но должной реакции не было. "Жаловались несколько лет, было слышно даже, как он трещит. Я жила там 10 лет, все эти годы он был аварийным. Все это привело к тому, что погибла моя дочь", — сквозь слезы рассказала нам Светлана. И добавила, что у нее накануне трагедии было предчувствие, что произойдет что-то плохое: "Неспокойно было на душе". По словам Светланы, внучке о смерти мамы она еще не сказала и не знает, как об этом сообщить. В онкодиспансере, где работала Анастасия, рассказали, что буквально за день до смерти девушка без видимой причины завела разговор о том, как часто сейчас случается, что в различных ЧП гибнут люди. "И подытожила: "Рано Бог забирает к себе только хороших людей". Тогда этой фразе никто, конечно, не придал значения, а сейчас вспоминаем и рыдаем", — говорит руководитель Насти Алла Молошок.

ВЕРСИИ. Чернигов — на ушах. Жители других домов в городе, узнав, что взрыв газа не подтвердился, требуют исследовать и их здания на аварийность, а также сетуют на невнимание коммунальщиков к их проблемам. Перемену версий в местном ГСЧС объясняют правилами работы. "Первоначально рассматривается как минимум две версии — взрыв газа либо обвал из-за ветхости. После этого профильные органы выясняют истинную причину", — сказал нам сотрудник черниговского облуправления ГСЧС Роман Храпатый. В местной мэрии, в свою очередь, уже отреагировали на ЧП. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил выговор главе горуправления ЖКХ и профильному заму, а также пообещал уволить главу КП "Новозаводское" (балансодержатель здания). Жителям обещают выплатить компенсацию. В Нацполиции по поводу случившегося открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение объектов ЖКХ" и выясняет, почему не ремонтировали здание. Виновным грозит штраф в 4250 грн или до 3 лет тюрьмы.

Напомним, вечером в понедельник из-за обрушения стены бывшего швейного общежития погибла женщина, госпитализирован юноша и временно отселены почти 200 человек. Люди уверены, что причиной трагедии стали скобы. "Мне рассказали, что дом был сдан в конце 60-х и практически сразу дал трещину. После ремонта стены между собой скрепили металлическими скобами. Кроме того, между плитами перекрытия были трещины, которые с каждым годом становились все больше из-за замерзшего в швах льда", — рассказала нам черниговчанка и депутат горсовета Ирина Березинец. В полиции говорят, что такую версию также рассматривают.

Старых домов — тысячи

Обвал дома обнажил проблему аварийности многих домов по всей стране. Эксперты в области строительства говорят, что в Украине около 25 тыс. многоквартирных домов, построенных в 60-е годы. В то же время, согласно данным Госстата на начало 2016 года, в Украине в аварийном состоянии находилось 59,9 тыс. жилых домов, или 20% от общего числа домов, в которых проживают 88,5 тыс. человек.

По словам экспертов, это только верхушка айсберга, так как часто местные власти не хотят присваивать домам аварийный статус, чтобы не увеличивать квартирную очередь и не портить себе статистику.

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Четверг, 22.12.2016

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