В Николаевской области полицейские изъяли игрового оборудования на 200 тысяч гривен

Фото полиции

Сотрудниками Управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры и совместно с следственным Управлением ГУНП в Николаевской области задокументирована незаконная деятельность группы лиц, связанная с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм на игровых автоматах и компьютерных симуляторах.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Николаевской области, в раках уголовного производства, начатого по признакам ч.1 ст. 203-2 УК Украины «Занятие игорным бизнесом», что наказывается штрафом от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, правоохранители провели санкционированные судом обыски в четырех нежилых помещениях, расположенных на территории Николаева и области, где предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса.

Полицейские обнаружили и изъяли 25 системных блоков, 31 компьютерный монитор, флэш-носители, роутеры, черновые записи и денежные средства на сумму более 5 тысяч грн.

По предварительным подсчетам, общая сумма изъятого составляет 200 000 гривен.

Решается вопрос об объявлении о подозрении виновным лицам и избрании меры пресечения.