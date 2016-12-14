На Николаевщине угнали мопед: полиция объявила розыск

Правоохранителями начато уголовное производство, устанавливаются личности злоумышленников.

В Баштанский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 57-летний мужчина, который сообщил, что почти неделю назад, 7 декабря, из подсобного помещения, расположенного во дворе дома №58 по ул. Центральной в с. Плющивка, похищен его мопед «Дельта» синего цвета, государственный номерной знак ВЕ 4771 АА.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Баштанский ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Баштанка, ул. Бойченко, 5, или по телефонам (05158) 2-71-56, 2-67-54, 102.