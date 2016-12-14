08.12.16 17:082460
Николаевские копы задержали вора-чистюлю
|14.12.16 10:20
|193
|0
В Николаеве полицейские задержали подозреваемого в краже
Об этом сообщает Патрульная полиция Николаева
Днем патрульные получили сообщение о краже из супермаркета, расположенного на просп. Героев Украины. Работники магазина показали инспекторам видео, на котором неизвестный мужчина похитил бутылки с шампунем на общую сумму более 1 100 гривен.
Неподалеку от супермаркета стражи порядка увидели похожего мужчину и задержали его. Позже 23-летний местный житель признался в совершении кражи, и патрульные доставили его в отдел полиции.
Ведется следствие.