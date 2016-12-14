В Николаеве разыскиваются свидетели ДТП

Об этом сообщает Патрульная полиция Николаева

12 декабря 2016 г. в 19.50 в Николаеве на ул. Генерала Карпенко в районе перекрестка с у. Мореходное произошло ДТП с участием неустановленного автомобиля темного цвета (фрагмент номерного знака ВЕ 78 ....), водитель которого ударил автомобиль TOYOTA Camry и покинул место происшествия.

В связи с этим отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаеве обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии, сообщить по телефону (0512) 53-18-44, 063-372-72-53 или же обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б, каб. 113.