Отделался штрафом: в Николаеве осужден сотрудник лесхоза, уличенный во взяточничестве

По государственному обвинению прокуратуры завершено судебное разбирательство уголовного производства в отношении инженера по лесопользованию ГП «Николаевское лесное хозяйство» за получение неправомерной выгоды в сумме 52,5 тыс. грн за влияние на принятие положительного решения руководством предприятия.

Обвинение доказало, что в сентябре-октябре 2016 работник предприятия предложил гражданину передать ему неправомерную выгоду в сумме 4 тыс. долларов США или эквивалент в гривнах (на тот момент 103, 6 тыс. грн) за "помощь" в решении вопроса.

Взяточник был задержан правоохранительными органами в начале октября во время передачи части денег в сумме 52, 5 тыс. грн.

Подозреваемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления.

2 декабря приговором Центрального районного суда г. Николаева служащий признан виновным по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25, 5 тыс. грн).