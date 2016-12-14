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И такое бывает: в Николаеве будут судить экс-полицейскую за кражу одежды из торгового центра

14.12.16 08:57Сколько просмотров этой статьи189Сколько комментариев этой статьи0

Следственным отделом прокуратуры Николаевской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту кражи, совершенной сотрудницей Ингульского отдела полиции Главного управления Нацполиции области (ч. 1 ст. 185 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области

Установлено, что подозреваемая, находясь в торговом центре Николаева, похитила из торгового зала женский кардиган стоимостью 400 грн. Она надела его на себя в примерочной кабинке и вышла из магазина не расплатившись.

Подозреваемая сразу была уволена из органов полиции.

Обвинительный акт для рассмотрения направлен в Центральный районный суд г. Николаева.

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Четверг, 22.12.2016

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