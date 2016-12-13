08.12.16 17:082460
Рабочий «Лексус» мэра Сенкевича попал в ДТП
|13.12.16 18:59
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Сегодня, 13 декабря, около половины четвертого вечера на пересечении Херсонского шоссе и ул. Генерала Свиридова рабочий автомобиль мэра Александра Сенкевича попал в ДТП.
Об этом пишет " Шиповник. ua"
Так, «Лексус» городского головы ехал по Херсонскому шоссе в сторону кольца, а двигавшийся в противоположном направлении автомобиль выскочил на встречную полосу и зацепил «Лексус».
На момент ДТП самого Александра Сенкевича в автомобиле не было.