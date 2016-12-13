ООН обвинила Асада в гибели 82 мирных жителей

Франция также возложила вину за зверства в восточной части Алеппо на тех, кто поддерживает режим Башара Асада

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Сирийские правительственные войска и воюющие на их стороне иракские ополченцы врываются в дома мирных жителей Алеппо и убивают их, заявил, ссылаясь на данные источников, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Глава МИД Франции Жан-Жак Эйро в отдельном заявлении также возложил вину за зверства в восточной части города на тех, кто поддерживает режим Башара Асада.

Как заявил Колвилл, сообщения о подобных случаях пришли из четырех недавно отбитых силами Асада районов Алеппо. По данным источников ООН, лишь накануне были убиты десятки гражданских лиц.

"В целом по состоянию на вчерашний вечер мы получили сообщения, что проправительственные силы убили по меньшей мере 82 гражданских лица, включая 11 женщин и 13 детей", - сказал Колвилл.

При этом он признал, что некоторые сообщения об убийствах мирных жителей не подтвердились. "Крайне трудно собрать проверенную и внушающую доверие информацию, - пояснил Колвилл. - Мы выражаем глубокую надежду, что эти сообщения преувеличены".