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Пьяный дебошир устроил стрельбу в центре Николаева

13.12.16 14:06Сколько просмотров этой статьи203Сколько комментариев этой статьи0

Злоумышленник предложил мужчине понаблюдать, что будет, если выстрелить недовольному прохожему в землю его у ног

В Центральном районе г. Николаева пьяный мужчина устроил стрельбу и угрожал оружием прохожему.

Инцидент произошел на улице Декабристов, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области. Мужчина рассказал правоохранителем, что возле одного из домов неизвестный угрожает ему применением оружия.

"Выяснилось, что заявитель стал свидетелем стрельбы в землю, которую совершил нетрезвый местный житель. На замечание мужчины злоумышленник предложил ему понаблюдать вместе, что будет, если выстрелить недовольному прохожему в землю у ног. Пытаясь не допустить тяжелых последствий, потерпевший выхватил пистолет из рук правонарушителя и вызвал полицию, но злоумышленник отобрал свое оружие. Помешали негативному развитию событий патрульные полицейские, которые вовремя прибыли на место происшествия", – отмечают правоохранители.

Полицейские изъяли у мужчины пистолет травматического действия и доставили злоумышленника в Центральный отдел полиции, пишет "Сегодня".

Правоохранители начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.129 УК Украины "Угроза убийством", что наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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