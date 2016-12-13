В Николаеве перевернулся прицеп с бассейном

Спасатели помогли убрать его с проезжей части

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера поздно вечером в Службу спасения 101 от патрульной полиции поступило сообщение о том, что в районе Варваровского моста перевернулся прицеп, перевозивший бассейн размером 11х4х2 метра. В результате ДТП было перекрыто движение транспорта в сторону Варваровки.

На место выехали дежурная смена оперативно-координационного центра, автокран и группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Благодаря имеющейся тяжелой специальной технике спасателей и профессиональным действиям сотрудников николаевской Службы спасения, последствия происшествия были ликвидированы в кратчайшие сроки: прицеп с бассейном поднят, и освобождена проезжая часть.

На месте работала патрульная полиция Николаева, которая обеспечивала безопасность дорожного движения до окончательной ликвидации последствий происшествия.