08.12.16 17:082460
В Николаеве перевернулся прицеп с бассейном
|13.12.16 12:18
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Спасатели помогли убрать его с проезжей части
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера поздно вечером в Службу спасения 101 от патрульной полиции поступило сообщение о том, что в районе Варваровского моста перевернулся прицеп, перевозивший бассейн размером 11х4х2 метра. В результате ДТП было перекрыто движение транспорта в сторону Варваровки.
На место выехали дежурная смена оперативно-координационного центра, автокран и группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Благодаря имеющейся тяжелой специальной технике спасателей и профессиональным действиям сотрудников николаевской Службы спасения, последствия происшествия были ликвидированы в кратчайшие сроки: прицеп с бассейном поднят, и освобождена проезжая часть.
На месте работала патрульная полиция Николаева, которая обеспечивала безопасность дорожного движения до окончательной ликвидации последствий происшествия.