В Николаеве по подозрению в совершении кражи патрульные задержали сына заявительницы

Около девятого часа утра патрульные получили сообщение о краже из домовладения, расположенного на улице Пригородной.

Инспекторов встретила 57-летняя женщина и сообщила, что с территории ее домовладения кто-то похитил металлические изделия, а именно лестницу и инструменты, сообщает Патрульная полиция Николаева.

Во время общения с соседями стражи порядка нашли свидетеля, который видел, как сын заявительницы недавно нес лестницу, и описал его приметы. Патрульные увидели похожего мужчину на улице Самойловича.

Вскоре 37-летний сын заявительницы признался в совершении кражи, и правоохранители доставили его в отдел полиции.