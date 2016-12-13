08.12.16 17:082460
Полиция обнаружила в Киеве маньяка-каннибала, который убивал людей и закатывал их в банки
|13.12.16 07:55
|226
|0
Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, убийца делал из расчлененных им трупов ... тушенку.
Стали известны шокирующие подробности жестокого убийства в одной из киевских многоэтажек, в которой нашли расчлененные трупы троих людей и труп самого убийцы (он приходился племянником одной из своих жертв).
"Когда мы зашли в квартиру, увидели останки тел, разложенные по банкам и кастрюлям. Племянник варил своих родственников в кастрюлях. Несколько банок были уже закатаны", - сказал "Стране" Крищенко.
Полицейские прибыли на вызов соседей, которые рассказали, что несколько дней не видели соседей, а в подъезде стоит неприятный запах.
Также Крищенко уточнил, что мужчина застрелил себя в голову из пистолета ПМ.
Кроме того, на месте было обнаружено два пистолета. "Сейчас мы проверяем адреса, по которым он мог проживать, будем изучать там. Возможно, это не последнее зверское убийство", - сообщил глава киевской полиции.