Полиция обнаружила в Киеве маньяка-каннибала, который убивал людей и закатывал их в банки

Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, убийца делал из расчлененных им трупов ... тушенку.

Стали известны шокирующие подробности жестокого убийства в одной из киевских многоэтажек, в которой нашли расчлененные трупы троих людей и труп самого убийцы (он приходился племянником одной из своих жертв).

"Когда мы зашли в квартиру, увидели останки тел, разложенные по банкам и кастрюлям. Племянник варил своих родственников в кастрюлях. Несколько банок были уже закатаны", - сказал "Стране" Крищенко.

Полицейские прибыли на вызов соседей, которые рассказали, что несколько дней не видели соседей, а в подъезде стоит неприятный запах.

Также Крищенко уточнил, что мужчина застрелил себя в голову из пистолета ПМ.

Кроме того, на месте было обнаружено два пистолета. "Сейчас мы проверяем адреса, по которым он мог проживать, будем изучать там. Возможно, это не последнее зверское убийство", - сообщил глава киевской полиции.