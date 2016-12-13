Обвал общежития в Чернигове: спасательные работы продолжаются (ВИДЕО)

В Сети появилось видео последствий

В сети обнародовано видео последствий обвала стены в здании общежития в Чернигове. Кадры на своем канале в Youtube опубликовал телеканал "Новий Чернігів".

На записи люди говорят, что об аварийности дома знали. Одна из женщин считает, что если бы дом обрушился ночью, жертв было бы гораздо больше.

Напомним, по состоянию на 18.00 12 декабря установлено, что в областном центре по ул. Попудренко, 16, в четырехэтажном жилом здании в комнате на четвертом этаже произошел взрыв, без последующего горения.

В результате взрыва обрушились плиты перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушена внешняя стена с фасадной стороны.

"По предварительным данным пострадали 7 человек, ориентировочно 2 человека находятся под завалами", – отмечали ранее спасатели.

Позже в ГСЧС сообщили, что в 18.36 из-под завалов достали подростка, 1999 года рождения. О его состоянии на данный момент ничего не известно.

Вскоре из-под завалов обрушившегося сегодня в Чернигове общежития было извлечено тело погибшей женщины.

"В 22.15 из-под завалов поднято тело погибшей женщины, 1991 года рождения. Поисково-спасательные работы продолжаются", – сообщили в ГСЧС.

Кроме того, в 21.50 сотрудниками ГСЧС было произведено обрушение аварийной стены здания.

К аварийно-спасательным работам привлечены 95 человек и 26 единиц техники.