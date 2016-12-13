08.12.16 17:082460
В Николаеве под мусоропроводом многоэтажки нашли младенца
|13.12.16 09:52
|205
|0
Об этом сообщили в управлении патрульной полиции города
В воскресенье, 11 декабря, около пяти часов утра полицейские получили сообщение о том, что в одной из многоэтажек на просп. Центральном Николаева кричит маленький ребенок.
Прибыв на место происшествия, инспекторы действительно услышали детский плач в помещении, куда идет шахта для мусора. Зайдя туда, они увидели спавшую женщину, навалившуюся на завернутого в одеяло младенца.
Как выяснилось, что ребенку всего несколько суток. Нерадивая мать чуть не задавила его собственным телом, потому что была пьяна.
Правоохранители вызвали на место происшествия "скорую помощь", а до ее приезда укутали ребенка в теплые вещи.
Женщина находилась в нетрезвом состоянии. При этом она сообщила, что ей негде жить, а ребенка она родила несколько дней назад.
И ее, и ребенка патрульные передали врачам.