В Николаеве под мусоропроводом многоэтажки нашли младенца

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции города

В воскресенье, 11 декабря, около пяти часов утра полицейские получили сообщение о том, что в одной из многоэтажек на просп. Центральном Николаева кричит маленький ребенок.

Прибыв на место происшествия, инспекторы действительно услышали детский плач в помещении, куда идет шахта для мусора. Зайдя туда, они увидели спавшую женщину, навалившуюся на завернутого в одеяло младенца.

Как выяснилось, что ребенку всего несколько суток. Нерадивая мать чуть не задавила его собственным телом, потому что была пьяна.

Правоохранители вызвали на место происшествия "скорую помощь", а до ее приезда укутали ребенка в теплые вещи.

Женщина находилась в нетрезвом состоянии. При этом она сообщила, что ей негде жить, а ребенка она родила несколько дней назад.

И ее, и ребенка патрульные передали врачам.