В Чернигове из-под завалов обрушившегося общежития достали подростка, – ГСЧС

Спасатели достали из-под завалов 17-летнего юношу. Фото: пресс-служба ГСЧС

Вместе с тем, спасатели не уточнили, в каком состоянии находится сейчас пострадавший

Из-под завалов обрушившегося здания общежития в Чернигове достали молодого человека 1999 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 18.36 из-под завалов достали подростка, 1999 года рождения. Поисково-спасательные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

При этом не уточняется, в каком состоянии найден пострадавший.

Как сообщалось, один из подъездов 4-этажного дома в Чернигове обрушился сегодня днем, около 16.20 . На месте работают спецслужбы.

По состоянию на 18.00 12 декабря установлено, что в областном центре по ул. Попудренко, 16, в четырехэтажном жилом здании в комнате на четвертом этаже произошел взрыв, без последующего горения.

В результате взрыва обрушились плиты перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушена внешняя стена с фасадной стороны.

"По предварительным данным пострадали 7 человек, ориентировочно 2 человека находятся под завалами", – отмечали ранее спасатели.

К аварийно-спасательным работам привлечены 95 человек и 26 единиц техники.

В полиции опасаются, что может рухнуть еще одна стена здания.