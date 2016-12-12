08.12.16 17:082460
В Чернигове из-под завалов обрушившегося общежития достали подростка, – ГСЧС
|12.12.16 19:59
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Вместе с тем, спасатели не уточнили, в каком состоянии находится сейчас пострадавший
Из-под завалов обрушившегося здания общежития в Чернигове достали молодого человека 1999 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В 18.36 из-под завалов достали подростка, 1999 года рождения. Поисково-спасательные работы продолжаются", – говорится в сообщении.
При этом не уточняется, в каком состоянии найден пострадавший.
Как сообщалось, один из подъездов 4-этажного дома в Чернигове обрушился сегодня днем, около 16.20 . На месте работают спецслужбы.
По состоянию на 18.00 12 декабря установлено, что в областном центре по ул. Попудренко, 16, в четырехэтажном жилом здании в комнате на четвертом этаже произошел взрыв, без последующего горения.
В результате взрыва обрушились плиты перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушена внешняя стена с фасадной стороны.
"По предварительным данным пострадали 7 человек, ориентировочно 2 человека находятся под завалами", – отмечали ранее спасатели.
К аварийно-спасательным работам привлечены 95 человек и 26 единиц техники.
В полиции опасаются, что может рухнуть еще одна стена здания.