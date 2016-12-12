В Чернигове рухнуло общежитие швейной фабрики, люди оказались под завалами

Сегодня, 12 декабря, около 16:20 в Чернигове произошло обрушение в одном из подъездов четырехэтажного общежития швейной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Авария произошла на ул. Попудренко, 16. По предварительным данным, в результате обвала пострадали 7 человек. Большинство из них госпитализированы.

Спасатели также сообщили о двух людях, все еще находящихся под завалами здания.

"По предварительным данным, под завалами находится два человека, один из которых подает признаки жизни", - сообщили спасатели журналистам.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работает 40 спасателей и 11 единиц техники ГосЧС.