08.12.16 17:172670
В Чернигове рухнуло общежитие швейной фабрики, люди оказались под завалами
|12.12.16 18:21
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Сегодня, 12 декабря, около 16:20 в Чернигове произошло обрушение в одном из подъездов четырехэтажного общежития швейной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Авария произошла на ул. Попудренко, 16. По предварительным данным, в результате обвала пострадали 7 человек. Большинство из них госпитализированы.
Спасатели также сообщили о двух людях, все еще находящихся под завалами здания.
"По предварительным данным, под завалами находится два человека, один из которых подает признаки жизни", - сообщили спасатели журналистам.
Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работает 40 спасателей и 11 единиц техники ГосЧС.