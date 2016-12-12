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На Николаевщине застолье закончилось поножовщиной со смертельным исходом

12.12.16 20:10Сколько просмотров этой статьи206Сколько комментариев этой статьи0

Пригласив двух товарищей принять участие в застолье, хозяйка была вынуждена сначала разнимать своих гостей, а затем вызвать скорую медицинскую помощь.

Около полуночи 11 декабря в полицию Березанского района Николаевской области поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 47-летнего жителя одного из сел. Медики диагностировали у мужчины колото-резаные раны шеи, тела и конечностей. Раненому была оказана помощь, но полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители выяснили, что врачей вызвала односельчанка потерпевшего. Женщина рассказала, что пригласила к себе двух товарищей, чтобы вместе организовать застолье. Потерпевший и еще один гость, 42-летний житель райцентра, после определенного количества выпитого спиртного, затеяли ссору. Словесные оскорбления перешли в драку. Хозяйка пыталась разнять товарищей, но мужчины не реагировали на уговоры, и конфликт прекратился только после того, как один из гостей упал на пол и около него образовалась лужа крови. Хозяйка немедленно позвонила в больницу, а злоумышленник начал оказывать раненому первую помощь.

Женщина сообщила, что после того, как карета "скорой" отъехала от дома, преступник ушел. Правоохранители вскоре обнаружили жителя пгт Березанка прятавшимся неподалеку в кустах возле забора.

С места происшествия изъято орудие преступления - нож.

Следственным подразделением Березанского отделения полиции Очаковского ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области

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Четверг, 22.12.2016

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