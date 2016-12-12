Николаевские полицейские просят о помощи

Правоохранители устанавливают личность пострадавшего в аварии мужчины и ищут свидетелей ДТП

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В воскресенье, 11 декабря, в 17:25 в Корабельный отдел полиции Николаева поступило сообщение о том, что в районе дома №190 по просп. Богоявленскому произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход - под колеса автомобиля «ВАЗ-2107» попал неизвестный мужчина, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Травмированного доставили в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия и могут помочь установить личность пострадавшего в ДТП, сообщить по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (0512) 49-84-72, (063) 751-33-53.