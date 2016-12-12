В Одессе от магазинного "Наполеона" пострадали уже более 70 человек

До 72 человек выросло число пострадавших от отравления тортом "Наполеон" в Одессе.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Одесскую инфекционную больницу.

Согласно информации, на стационарном лечении по состоянию на сегодняшний день, 12 декабря, остаются 27 человек, в том числе 7 детей. Всего отравилось 18 детей. Анализы выявили у пострадавших сальмонеллез.

В ходе проверки эксперты Госпродпотребслужбы установили, что сеть "Обжора" успела реализовать 150 кг торта. Остатки опасной продукции изъяли из торговой сети.

Как сообщалось ранее, 9 декабря Нацполиция Одесской области открыла уголовное производство по факту массового отравления людей тортом "Наполеон", приобретенным в одной из местных сетей супермаркетов. Дело открыто по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовым отравлением).

По состоянию на это воскресенье число пострадавших от отравления, по данным больницы, составило 51 человек.