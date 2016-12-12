Николаевец из-за несчастной любви пытался спрыгнуть с моста: помешали патрульные

В субботу около 22.00 патрульные получили сообщение о том, что на улице Пушкинской в Николаеве находится человек, который собирается покончить жизнь самоубийством на мосту через реку Ингул. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Инспекторы, прибывшие на место, действительно увидели неизвестного. Он назвался Дмитрием и категорически противился тому, чтобы к нему кто-то приближался, только попросил сигарету. Патрульный, приблизившись, бросил ему сигареты и увидел, что веревка на шее парня привязана к мосту.

Потенциальный самоубийца сообщил патрульным, что не хочет жить из-за несчастной любви. Пока двое правоохранителей разговаривали с парнем, третий, подкравшись к нему сзади, завалил его на землю. Патрульные осторожно освободили мужчину из веревки и передали его врачам, которых вызвали на место происшествия.