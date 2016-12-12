Украинские моряки объявили голодовку у берегов Омана

Двадцать два украинских моряка в составе экипажа судна Free Neptune, который находится у берегов Омана, объявили голодовку.

Об этом пишет "Радио Свобода" , ссылаясь на украинскую благотворительную организацию "Ассоль".

По данным организации, причиной стала полная неопределенность положения людей: судовладелец "забыл" заплатить и предыдущему, и нынешнему экипажу, снабжение судна и медицинская помощь морякам, которые уже более года находятся в жарком климате, осуществляются нерегулярно.

На фотографии с судна, которую публикует организация, обозначена дата 10 декабря, но точная ли это дата, пока не известно.

Оператором судна, которое ходит под флагом Либерии, является компания из Греции. По сообщению "Ассоль", в конце ноября должны были подписать соглашение о продаже судна, что позволило бы погасить задолженность оператора перед экипажем, но из-за процедурных проблем покупатель перенес подписание.

Деталей этого события из других источников пока нет.