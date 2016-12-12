На Николаевщине за неделю из-за неосторожного курения погибли 4 человека

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области

Курение - пагубная привычка, что приводит к пожару, и, как следствие, гибели людей. Только за одну неделю на территории Николаевской области зарегистрировано 4 случая гибели на пожарах, возникших из-за неосторожности при курении.

Так, 6 декабря в Кривоозерском районе во время пожара в жилом доме погиб мужчина, 1955 г. р., а 7 декабря пожар, возникший в Арбузинском районе, унес жизнь мужчины 1970 г. р.

9 декабря мужчина, 1929 г. р., который курил в помещении, также поплатился жизнью из-за пагубной привычки.

10 декабря неосторожность при курении привела к пожару в жилом доме и гибели мужчины, 1950 г. р.

Спасатели Николаевщины обращаются к гражданам: не подвергайте себя опасности! Никогда не курите в квартире! Помните, что это может привести к пожару, уничтожению имущества и даже к смерти! При этом пострадать могут родные люди, которые будут находиться с вами рядом! Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»!