В Николаеве скорая помощь врезалась в рейсовый автобус

Утром в понедельник, 12 декабря, на пересечении улиц Космонавтов и Китобоев в Николаеве столкнулись автомобиль скорой помощи Opel Combo и пригородный автобус YouYi.

Об этом сообщают «Новости-N».

«Опель», ехавший по ул. Космонавтов со стороны площади Победы, начал поворачивать налево, на ул. Китобоев. В этот момент в автомобиль и врезался автобус, ехавший по ул. Космонавтов со стороны Херсонского шоссе.

В результате ДТП незначительные травмы получили пассажиры «Опеля». В автобусе никто не пострадал.

Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Автомобиль «скорой» принадлежит управлению здравоохранения Баштанского района и должен обслуживать жителей с. Ингулка. Что делала баштанская «скорая» утром в понедельник в Николаеве не известно. Автобус также из Баштанки, работает на пригородном маршруте.