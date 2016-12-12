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У знаменитого скрипача украли уникальную скрипку стоимостью в 1,5 млн долларов, – СМИ

12.12.16 15:03Сколько просмотров этой статьи211Сколько комментариев этой статьи0

Музыкант просит о помощи в поисках инструмента, так как без него он не хочет заниматься музыкой

Уроженец Одессы, а ныне гражданин Италии скрипач Павел Верников лишился уникальной скрипки, которую изготовил в 1747 году итальянским мастером Джованни Батистой Гваданини, передает ТАСС со ссылкой на швейцарскую газету Le Matin Dimanche.

Сообщается, что инцидент произошел в поезде в Швейцарии, где у маэстро украли легендарный инструмент стоимостью в 15 миллиона швейцарских франков (примерно 1,5 млн. долл.).

По данным издания, кража была совершена, когда поезд прибыл на вокзал и пассажиры начали ходить по вагону. В суматохе музыкант на несколько секунд упустил из виду инструмент. Верников обратился в полицию. Он уверен, отмечает газета, что воры не знают, что именно они украли.

"Это все равно, что у меня украли ребенка. Без него я больше никогда не смогу заниматься музыкой. Прошу вас, помогите мне", – приводит слова маэстро издание.

Верников рассказал, что "отменил все концерты" и что "больше не хочет играть без своей скрипки".

Гваданини был учеником Антонио Страдивари (1644-1737). Скрипку предоставил Верникову миланский фонд Pro Canale, в чьем распоряжении находится коллекция уникальных музыкальных инструментов.

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Четверг, 22.12.2016

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