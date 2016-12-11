08.12.16 17:172670
В России подросток изнасиловал своего друга
|11.12.16 17:19
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13-летний подросток, проживающий в поселке Оредеж Лужского района Ленинградской области, изнасиловал своего 12-летнего товарища.
Об этом сообщила в полицию ночью 10 декабря 47-летняя мать изнасилованного мальчика. Она утверждает, что товарищ ее ребенка надругался над ним днем 9 декабря.
Произошло преступление в одной из квартир на Железнодорожной улице. Со слов женщины стало известно, что ее сын зашел в гости к своему товарищу, который его и изнасиловал. Вечером ребенок сообщил о произошедшем своей матери.
По факту произошедшего проводится проверка.