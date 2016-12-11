В России подросток изнасиловал своего друга

13-летний подросток, проживающий в поселке Оредеж Лужского района Ленинградской области, изнасиловал своего 12-летнего товарища.

Об этом сообщила в полицию ночью 10 декабря 47-летняя мать изнасилованного мальчика. Она утверждает, что товарищ ее ребенка надругался над ним днем 9 декабря.

Произошло преступление в одной из квартир на Железнодорожной улице. Со слов женщины стало известно, что ее сын зашел в гости к своему товарищу, который его и изнасиловал. Вечером ребенок сообщил о произошедшем своей матери.

По факту произошедшего проводится проверка.