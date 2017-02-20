Беларусь отказалась впускать на свою территорию людей с паспортами ЛДНР

Это ограничение касается не только границ страны с Евросоюзом и Украиной, но и с Россией.

Признание Россией документов ДНР и ЛНР не вносит никаких корректив в работу белорусского погранведомства.

Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает Интерфакс-Запад. Он уточнил, что въехать в Беларусь по таким документам, как и раньше, невозможно.

"Это не вносит никаких корректив в работу белорусской пограничной службы. Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы республики Беларусь.

Въехать в настоящий момент граждане по этим документам (документам ДНР и ЛНР) в республику Беларусь на границе с Украиной, Евросоюзом не могут. Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы", - отметил Бычковский.

Хотя последнее, по его словам, это больше компетенция министерства внутренних дел.

"Этот вопрос больше к министерству внутренних дел, поскольку пограничников у нас на российском направлении нет. Порядок пребывания и соблюдение правил пребывания иностранными гражданами на территории Республики Беларусь – исключительно компетенция министерства внутренних дел", - добавил Бычковский.

В субботу, 18 февраля, Президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в этих районах.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США, признание документов ЛДНР произошло "цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности".

В свою очередь глава СНБО Александр Турчинов отметил, что подписав указ о признании паспортов и других документов так называемых ЛНР/ДНР, президент России Владимир Путин юридически признал "квазигосударственные террористические группировки" и вышел из Минского процесса.