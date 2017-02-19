Вопрос: «Как у беднейшей страны может быть самая высокая в Европе цена на электричество?»

Все говорят о баснословных коммунальных платежках за квартиры пришедших в январе.

А я вот думаю о платежках за электричество, которые приходят мне и моим многочисленных коллегам бизнесменам, информирует еizvestia.com.

Почему у нас мегаватт электроэнергии для бизнеса, производства и промышленных предприятий стоит в полтора-два раза дороже, чем во многих странах Европы?

Как у самой бедной страны Европы может быть самое дорогое электричество в Европе?! Мы платим самую низкую в Европе зарплату людям, но при этом необъяснимо переплачиваем за электричество. И я понял бы, если бы эти сверхприбыли с каждого из нас хотя бы шли в бюджет страны. Но нет же.

Допускаю, регулятору и монополисту похер на украинский бизнес и на развитие украинского производства.

Как можно настолько уже оборзеть, чтобы беря в два раза больше, чем у всех стран-соседей ещё и требовать со всех платить авансами наперёд?!

Каждый месяц подписывая платежки на авансирование Киевэнерго чувствую себя лохом, а другого выхода нет. Алексей Давиденко.