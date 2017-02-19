05.02.17 19:302270
Путин может сместить Лукашенко без войны - эксперт
|19.02.17 12:03
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Для того, чтобы сместить президента Беларуси Александра Лукашенко Владимиру Путину не нужно вводить войска или же начинать войну.
Для того, чтобы сместить президента Беларуси Александра Лукашенко Владимиру Путину не нужно вводить войска или же начинать войну.
Такое мнение высказал российский экономист и политический деятель Владислав Иноземцев, новость сообщает «Пресса Украины».
«На мой взгляд, если Путин был бы немного решительнее, то усилил бы экономические отношения с Беларусью, что привело к смене власти в Минске. Окружение Лукашенко вполне готово работать с Россией. Оно более мягкое и податливое, чем Лукашенко. У него есть длинная история отношений с Москвой, начиная от президентов Ельцина и Медведева, заканчивая Путиным. Лукашенко считает себя человеком, который может в какой-то степени управлять Россией», - поделился мыслями эксперт.
Он добавил, что никто, кроме нынешнего президента Беларуси не омел таких амбиций. Для того, чтобы сместить Лукашенко Путину не нужно будет даже вводить войска и начинать войну, а все потому, что организовать внутренний переворота в Беларуси довольно легко. Эксперт добавил, что со стороны Кремля было несколько громких заявлений в адрес Беларуси.
«Раньше Путин никогда не говорил, во сколько Беларусь обходится России. Недавно это было сказано очень жестко, и цифры были абсолютно правильными. За 5 лет - около 23 млрд долларов. То есть около 100 млрд с 1996 года», - отметил Иноземцев.
Он рассказал, что пока ему не удается предположить, как будут развиваться события в украинском сценарии. Но пока РФ имеет гораздо больше шансов влиять на Беларусь.
«Кроме того, я не вижу в Беларуси какой европейскости», - подытожил Иноземцев.
Ранее сообщалось, что состоялся Марш рассерженных белорусов в Минске.
Напомним, для Беларуси растет очень серьезная угроза оккупации со стороны российской Федерации. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Алексей Арестович.