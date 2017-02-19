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Путин может сместить Лукашенко без войны - эксперт

19.02.17 12:03Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Для того, чтобы сместить президента Беларуси Александра Лукашенко Владимиру Путину не нужно вводить войска или же начинать войну.

Такое мнение высказал российский экономист и политический деятель Владислав Иноземцев, новость сообщает «Пресса Украины».

«На мой взгляд, если Путин был бы немного решительнее, то усилил бы экономические отношения с Беларусью, что привело к смене власти в Минске. Окружение Лукашенко вполне готово работать с Россией. Оно более мягкое и податливое, чем Лукашенко. У него есть длинная история отношений с Москвой, начиная от президентов Ельцина и Медведева, заканчивая Путиным. Лукашенко считает себя человеком, который может в какой-то степени управлять Россией», - поделился мыслями эксперт.

Он добавил, что никто, кроме нынешнего президента Беларуси не омел таких амбиций. Для того, чтобы сместить Лукашенко Путину не нужно будет даже вводить войска и начинать войну, а все потому, что организовать внутренний переворота в Беларуси довольно легко. Эксперт добавил, что со стороны Кремля было несколько громких заявлений в адрес Беларуси.

«Раньше Путин никогда не говорил, во сколько Беларусь обходится России. Недавно это было сказано очень жестко, и цифры были абсолютно правильными. За 5 лет - около 23 млрд долларов. То есть около 100 млрд с 1996 года», - отметил Иноземцев.

Он рассказал, что пока ему не удается предположить, как будут развиваться события в украинском сценарии. Но пока РФ имеет гораздо больше шансов влиять на Беларусь.

«Кроме того, я не вижу в Беларуси какой европейскости», - подытожил Иноземцев.

Ранее сообщалось, что состоялся Марш рассерженных белорусов в Минске.

Напомним, для Беларуси растет очень серьезная угроза оккупации со стороны российской Федерации. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Алексей Арестович.

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