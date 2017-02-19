Аваков назвал фамилию организатора третьего Майдана

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о имеющейся у МВД Украины информации, которая свидетельствует о причасности олигарха Сергея Курченко к назначенным на 20 февраля массовым акциям националистов в Киеве, приуроченным к третьей годовщине Майдана.

«Мы реально имеем факты, что и Курченко, и несколько других товарищей финансируют планируемые акции. В Интернете много баннеров, которые предлагают 20-го числа идти свергать власть и так далее. Специалисты по кибербезопасности из СБУ и МВД отследили первоисточник этих баннеров — они ведут к России», — заявил Аваков.

В то же время, по словам Авакова, превентивная работа (проверка мест проведения мероприятий на наличие оружия и взрывчатки, установка металлоискателей и коммуникация полиции с организаторами акций) крайне важна для обеспечения безопасности.

«Я не думаю, что нас ждут какие-то гиперпотрясения в связи с массовыми акциями, приуроченными к годовщине Майдана. Важно не допустить провокаций. Если провокаций мы не допустим, если нам не подкинут какую-нибудь «тему», то, уверен, что все будет нормально», — уверяет министр.

Напомним, что вчера на Майдане Независимости установили металлоискатели, через которые проходят люди, желающие попасть в центр украинской столицы.