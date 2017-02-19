Украинские боевики: У Порошенко будет свой «Ростов», но на два метра под землей (видео)

19.02.17 09:25Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Выступая на Народном вече по случаю 3-й годовщины победы Евромайдана, координатор ультраправой группировки «Белый молот» Владислав Горанин заявил, что рано или поздно бойцы из АТО вернутся в Киев, чтобы устроить власти «подземный Ростов» — поскольку Ростова, «куда убежал Янукович», на всех не хватит.

«Герои не умирают – пусть помнит про это та мразь, которая, перепугавшись народного вече, отгородила стелу, чтобы там не выступал народ, от народа портретами героев АТО.

Пусть помнит про то, что герои не умирают, та мразь, которая во время Революции достоинства на нашей крови захватила власть, та мразь, которая продавала наших ребят в Дебальцево и Иловайске, под Авдеевкой, которая покупает смерти наших побратимов за счет контрабандного угля. Блокаду этой контрабанде сейчас делают наши патриоты на востоке.

Пусть они помнят о том, что на всех Ростова не хватит. У нас для них найдется свой Ростов – подземный. Два квадратных метра под землей. Всему будет время.

Те, кто рискуют своей жизнью на фронте, на востоке, блокируя контрабандный уголь, за который покупают смерти наших ребят, пули против наших побратимов, снаряды против наших детей. На нас, которые сейчас в тылу, – надежда тех, кто воюет, кто до времени находится там, чтобы приехать сюда, когда там будет более спокойная ситуация, и решить те вопросы, которые очень актуальны.

Потому что в Киеве тоже есть дела. И они ждут бойцов. И бойцы ждут вашей поддержки», — сказал боевик.

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