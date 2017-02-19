"Это была настоящая бойня" - появилось новое видео, как зарождалось кровавое противостояние на Майдане (видео)

19.02.17 08:24Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Gazeta.ua публикует ранее неизвестное видео противостояния милиции и майдановцев на улице Грушевского 18 февраля 2014 года. Его предоставил киевлянин Юрий Харитончук.

На кадрах видно, как активисты отступают от Верховной Рады по улице Грушевского. За ними следует строй милиции и "Беркута".

18 февраля оппозиция объявила марш "Мирное наступление" - многотысячную ходу майдановцев в Верховную Раду. На сессии оппозиционные депутаты планировали рассмотреть вопрос об изменениях в Конституцию Украины и ограничение полномочий президента Виктора Януковича. В Мариинском парке ходу встретили тысячи милиционеров и титушки. Возникла сначала толкотня, которая переросла в массовую драку.

Милиция оттеснила митингующих от правительственного кварталу. В 16:00 начала штурмовать баррикады на близких подступах от лагеря на Майдане Независимости. Активисты оказывали упорное сопротивление. Наступление остановили на самой площади Независимости, который распределил пополам.

"Это был бой за будущее жизни. Или мы их, или они нас. Третьего не дано", - вспоминает Харитончук. - "Беркут" боялся. Работал только кодлом. А здесь было наоборот. Жажда победы. Майдан работал как единый организм".

В тот день на улицах Институтской и Грушевского, Крепостного переулка и Мариинском парке погибли 10 человек, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести.

Три года назад в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни - были арестованы и подверглись пыткам, в ночь на 19 февраля 2014 года, под видом проведения АТО, состоялся штурм Майдана, захват и поджог здания Федерации профсоюзов Украины. В результате противостояния в тот день погибли 16 человек, нанесены телесные повреждения 206 лицам, из них 35 - тяжелые, 31 - средней тяжести. В Доме профсоюзов в результате пожара погибли два человека. 20 февраля силовики расстреляли около 50 человек на улице Институтской.

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