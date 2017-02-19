Трамп причислил себя к фанатам НАТО

При этом Трамп отметил, что некоторые страны делают недостаточный вклад в бюджет НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что является "фанатом" НАТО. Об этом он сказал в ходе выступления на собрании в Мельбурне, штат Флорида.

"Я фанат НАТО. Но многие страны в НАТО – очень богатые страны... И они не платят по счетам", – заявил американский лидер.

Пентагон призвал НАТО общаться с РФ с позиции силы Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что сомневается в необходимости существования НАТО. В Белом доме говорили о том, что Трамп недоволен работой НАТО и ООН.

Однако впоследствии президент США неоднократно заявлял о поддержке альянса.