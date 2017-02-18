Премьер-министр Украины похвалился ремонтом дорог и реформированием «Укрзалізниці»

18.02.17 20:55Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман доволен результатами ремонта украинских дорог и реформированием «Укрзалізниці».

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

«В 2016 году мы дали старт ремонту украинских дорог и реформированию «Укрзализныци». Результаты уже есть. В этом году мы не остановимся — впереди много работы, благодаря которой дороги станут комфортными и безопасными для украинцев», — говорится в сообщении.

Гройсман рассказал, что в 2016 году было отремонтировано 949,7 километров дорожного покрытия, что в 4 раза больше чем в 2015 году. Также ремонтники провели ямочный ремонт общей площадью более 9 миллионов квадратных километров.

На заседании Правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что госкомпания «Укрзализныця» просто обречена на успех и должна стать миллиардером, однако с ног до головы запутанная в коррупционной паутины.

Кабмин хочет увеличить финансирование на дороги до 35 млрд гривен.

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Суббота, 18.02.2017

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